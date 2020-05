Código de Fortnite en Switch insinúa la llegada de contenido exclusivo

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Uno de los aciertos de Fortnite: Battle Royale ha sido permitir que su contenido sea accesible para todos los jugadores y aunque en ocasiones hay ítems o skins limitados, estos pueden ser adquiridos sin distinción de plataforma. De ahí que haya pocos casos en los que el juego de Epic ofrezca contenido limitado a una consola, PC o dispositivo móvil. Sin embargo, parece que pronto podría haber noticias interesantes para los jugadores de Switch.

Según un reporte de Dotesports, el dataminer HYPEX encontró una línea de código en Fortnite: Battle Royale que hace referencia a Nintendo Switch, en específico a la posible llegada de contenido exclusivo para la consola híbrida. De acuerdo con la información, la línea de código apareció ayer luego del lanzamiento de la actualización 12.60 y muestra que contenido de tipo cosmético específico para Switch podría estar en camino.

There might be an upcoming Nintendo Exclusive cosmetic/skin, this new ID got added (via: @ShiinaBR)



"Cosmetics.Source.Platform.Nintendo"