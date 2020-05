Serious Sam 4 es una realidad y debutará primero en Steam y STADIA

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Si eres fan de la acción y el desenfreno de Serious Sam hay excelentes noticias para ti pues Serious Sam 4 por fin verá la luz este año y lo hará en grande con esta entrega que promete, según Devolver Digital y Croteam, nuevas armas y más hordas de enemigos para exterminar. Sin embargo, hay algo que hay que tomar en cuenta primero y tiene que ver con la disponibilidad en diferentes plataformas.

Hoy, Croteam y Devolver Digital presentaron el trailer oficial de Serious Sam 4, entrega que promete mantener la esencia de la franquicia y brindar acción pura y llena de diversión. De acuerdo con la información revelada, Serious Sam 4 llegará en agosto de este año, pero su debut tendrá lugar primero en PC vía Steam y en STADIA gracias a un acuerdo con Google. ¿Qué significa esto en términos de la versión para consolas? Según Devolver Digital, Serious Sam 4 hará los honores en PS4 y Xbox One cuando termine su periodo de exclusividad con STADIA, por lo que esta entrega llegará a las plataformas antes mencionadas hasta 2021.

¿Qué opinas sobre el regreso de Serious Sam?

Cuéntanos en los comentarios y sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente