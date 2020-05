Pokémon GO: en un par de semanas ningún entrenador podrá jugar por un rato

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

¿Te la pasas jugando Pokémon GO? Tenemos una noticia que probablemente te amargue el día. Lo que pasa es que en un día del próximo mes no tendrás la oportunidad de jugar este título por un buen rato.

Por medio de su cuenta de Twitter, Niantic anunció que prepara un proceso de mantenimiento para Pokémon GO. Durante este tiempo ningún entrenador podrá ingresar al juego, así que tendrán que olvidarse de capturar criaturas por un buen rato.

Cabe mencionar que se espera que el proceso de mantenimiento durará 7 horas. Dicho lo anterior, existe la posibilidad de que el proceso tome más o menos tiempo de lo planeado.

Trainers, Pokémon GO will be experiencing global downtime for seven hours on Monday, June 1, 2020. From around 11 a.m. to 6 p.m. PDT, the game will be undergoing server maintenance and will be inaccessible to all Trainers. We apologize for any inconvenience that this might cause. pic.twitter.com/mdIeQiaCI5