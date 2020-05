Journey to the Savage Planet ya está disponible en Nintendo Switch

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Luego del debut del juego de exploración y acción Journey to the Savage Planet en PS4, Xbox One y PC, solo restaba que la entrega prometida para Switch hiciera los honores y eso es lo que sucedió hoy de forma sorpresiva pues esta entrega ya está disponible en la eShop.

Sin anuncio previo, Typhoon Games y 505 Games lanzaron Journey to the Savage Planet en Nintendo Switch a través de la plataforma de distribución de la consola híbrida. Esta propuesta gira en torno al proyecto Pioneer Program, donde estarás en el papel de un explorador novato de la compañía Kindred Aerospace, quien tendrá que investigar el planeta Ary-26 para determinar si es viable para la vida humana.

Al enfrentar los entornos de Ary-26, la flora y fauna responderá de maneras diferentes, aunque lo importante al inicio es investigar y recolectar información valiosa. Sin embargo, la hostilidad se hará presente y además de explorar habrá que sobrevivir.

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Fuente