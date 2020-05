Gran Turismo Sport celebra los 100 años de Mazda con un genial vehículo

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

Gran Turismo Sport todavía tiene mucho que ofrecer a la comunidad de PlayStation 4. Prueba de ello es que Polyphony Digital preparó una actualización gratuita más para el juego y 2 eventos especiales para celebrar el 100.° aniversario de Mazda.

La compañía japonesa es una de las más reconocidas en el sector, por lo que Gran Turismo Sport festejará su centenario con un vehículo muy especial. Además, el update incluye nuevas rondas de eventos para las diversas ligas y se anunciaron 2 concursos.

La actualización de mayo llegó con un espectacular vehículo de Mazda. Se trata del Mazda RX-VISION GT3 CONCEPT (Gr. 3) con motor rotativo. Este prototipo se presentó por primera vez en el Salón del Automóvil de Tokio 2015.

La actualización también incluye en total 7 nuevas rondas para GT League. Encontrarás 2 eventos más en Copa Sunday (liga de novatos), 2 en Copa Clubman (liga amateur), 2 en Nostalgia 1979 (liga profesional) y 1 ronda adicional en Serie de Resistencia Gr. 3 (liga de resistencia).

En cuanto a las celebraciones de los 100 años de Mazda, el RX-VISION GT3 CONCEPT será el protagonista. A partir de hoy y hasta el 5 de junio se realizará un evento contrarreloj en el Circuit de Spa-Francorchamps. Los jugadores con mejores tiempos serán recompensados.

Además, habrá un concurso de diseño conmemorativo por el 100.° aniversario de Mazda. Los jugadores podrán crear y compartir sus diseños a partir de hoy y hasta el 19 de junio. Los interesados deberán tener el coche y publicar su apariencia en Twitter con el hashtag #rxvcontest.

Habrá premios especiales para cada concurso, incluyendo un artículo conmemorativo por parte de Mazda. Abajo te dejo un trailer de la más reciente actualización.

In addition to the debut of the SKYACTIV-R powered sports car, we’ll be hosting an RX-VISION GT3 CONCEPT specific time trial challenge & livery design contest commemorating Mazda’s 100th year. #GTSport



Click here for more info on the special events: https://t.co/RHko6reSu8 pic.twitter.com/CboWpMfIlT