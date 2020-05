StarCraft: profesional jugó el RTS de Blizzard con un teclado gigante

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

La comunidad de StarCraft sigue muy activa, pues tuvo un impulso bastante importante tras el lanzamiento de la remasterización del RTS. Los jugadores buscan diferentes formas de disfrutar el título de Blizzard y un profesional lo consiguió recientemente.

Durante un stream, Lim "Larva" Hong Gyu, reconocido miembro de la comunidad del RTS, usó un teclado gigante durante una de sus partidas. El periférico desconcertó a los espectadores, pues es totalmente funcional y es del tamaño de una mesa.

StarCraft, como otros juegos del género, requiere un dominio de los controles para poder ganar. Por tal motivo, conocer los atajos o hoykeys es muy importante. Larva los domina a tal grado que los puede usar con seguridad incluso en el teclado gigante.

El inusual periférico es realmente de grandes dimensiones, por lo que es imposible utilizar todos los atajos con una sola mano. A pesar de esto, Larva ya tiene bastante práctica con el teclado gigante y puede ejecutar varias acciones de manera rápida.

De acuerdo con la información, Larva explicó en uno de sus streams recientes cómo consiguió el enorme teclado. Asimismo, explicó detalles de su funcionamiento. Abajo te dejo un breve video donde se ve al jugador utilizándolo en una partida:

Larva is streaming with an enormous keyboardhttps://t.co/56rOvmeBHB pic.twitter.com/St8go7A9NF