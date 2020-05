Summer Game Fest: el evento suma otras 2 presentaciones de desarrolladores

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

El Summer Game Fest sigue sumando eventos para que tengamos varios meses de celebración al gaming y anuncios emocionantes. Ahora lo hizo al confirmar que habrá 2 presentaciones de desarrolladores, las cuales se enfocarán en proyectos de estudios de diferentes proporciones.

De acuerdo con el anuncio oficial, el Summer Game Fest tendrá presentaciones de juegos el lunes 20 de junio y el lunes 22 de julio. Por el momento se desconoce a qué hora se llevarán a cabo estos eventos digitales.

Pero, ¿qué clase de anuncios podemos esperar? Por el momento no hay mucha información al respecto. Lo que sabemos es que habrá presentaciones de estudios independientes y otras compañías “más grandes”. Dicho lo anterior, es importante que no esperes ver grandes producciones en estas conferencias.

Save the Dates: Monday, June 20 and Monday, July 22 for two @summergamefest developer showcase events, with updates and news on a variety of projects from independent and larger publishers. pic.twitter.com/xqLMKfo2lP