¡Gratis! Están regalando Final Fantasy XIV para PS4 por tiempo limitado

Final Fantasy XIV es un MMO que ha evolucionado mucho en los últimos años y logró convertirse en uno de los principales exponentes del género. Es por esto que es un título que muchos deberían probar, aunque sea en una ocasión y por suerte ya pueden hacerlo gratis. Esto ya que Square Enix está regalando copias de Final Fantasy XIV en PlayStation 4.

De acuerdo con información oficial de Square Enix, Final Fantasy XIV estará gratis en la PlayStation Store hasta el 26 de mayo. La versión del juego que está ofreciendo el distribuidor es la base, la cual normalmente se vende a cambio de $20 USD.

Lo anterior quiere decir que la versión de Final Fantasy XIV que descargarás como parte de esta promoción carece de todo el contenido de expansiones como Shadowbringers, Stormblood y Heavensward.

Ten en cuenta que necesitas 40 GB de espacio disponible en tu disco duro para instalar Final Fantasy XIV en tu PlayStation 4.

