¡Nintendo regalará juegos a los mejores de este torneo de Super Smash Bros. Ultimate!

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

¿Eres un maestro en Super Smash Bros. Ultimate? ¿Crees que con tus habilidades puedes derrotar a todo el que se te ponga en frente? Pues bien, entonces estas noticias son para ti, pues Nintendo está organizando un torneo oficial en el cual se busca a los mejores jugadores de Super Smash Bros. Ultimate para premiarlos con juegos gratuitos.

Nintendo of America dio a conocer que pronto llevará a cabo el torneo de mayo de Super Smash Bros. Ultimate North American Online Open. En esta competencia los mejores jugadores del título de peleas podrán ganar juegos gratuitos y lo mejor de todo es que usuarios de México podrán formar parte de él.

El torneo iniciará el próximo 30 de mayo y las inscripciones ya están abiertas en Battlefy. La competencia se dividirá en 4 semanas y terminará el 21 de junio. Los participantes se dividirán en 8 regiones y de ellas se obtendrá a 4 ganadores. Cada semana, 2 regiones jugarán para sacar al mejor en 2 días. En la primera fase, los concursantes jugarán todas las partidas que puedan en 3 horas. Más tarde ese día, los mejores 32 de la pasada fase jugarán para obtener al mejor de 3 combates y en la fase final los mejores 4 se batirán en duelo para obtener al campeón. Así pasará con las restantes regiones.

Lo mejor de todo es que los 4 ganadores se llevarán a casa 1 código del DLC para Super Smash Bros. Ultimate Fighter Fighter Pass Vol. 2, 1 código de descarga para el juego Splatoon 2 y 1 código de descarga para el juego ARMS.

Para participar será necesario que los jugadores tengan acceso al juego en línea (deben estar suscritos al Nintendo Switch Online) y debes ser residentes de Estados Unidos, Canadá o México. Si vives en los primeros 2 países, será necesario que seas mayor de 12 años, mientras que sólo podrán participar los jugadores de México mayores de 18 años. El registro se cerrará el 30 de mayo por la mañana. Puedes checar todas las reglas en esta página.

Te dejamos con el calendario de los combates.

3, 2, 1, GO! The #SmashBrosUltimate North American Online Open May 2020 tournament kicks off on 5/30 and is open for registration today! The top 4 players will win download codes for the Fighters Pass Vol. 2, #Splatoon2, and #ARMS. Register today!https://t.co/PY1OAYYlId pic.twitter.com/ycd5mLXMSL