Usuarios reportan problemas con Xbox LIVE

Los servicios en línea son propensos a presentar irregularidades. Lo malo es que no se puede saber cuando ocurrirán, así que es muy difícil estar preparado. Desafortunadamente, el servicio de Microsoft Xbox LIVE comenzó a fallar en la tarde del viernes 22 de mayo, lo que está ocasionando que los usuarios no puedan usar varias de sus funciones.

De acuerdo con la página de soporte de Microsoft, el estado de Xbox LIVE presenta inconsistencias en los servicios básicos y en las redes sociales y juegos. Debido a estos problemas, los jugadores no pueden iniciar sesión en Xbox LIVE ni crear cuentas, administrarlas o recuperarlas en otro dispositivo.

Asimismo, los usuarios podrían experimentar problemas viendo los logros, la lista de amigos o las actividades de amigos, pero Microsoft ya informó que la situación fue identificada.

“Nuestros ingenieros y desarrolladores trabajan de manera activa para resolver la situación que está causando a algunos miembros tener problemas iniciando sesión en Xbox Live. Estén al pendiente, y gracias por su paciencia”, se lee en la página de Microsoft.

We see that users should once again be able to sign in on Xbox One & Windows 10. Thanks to everyone that reported this to us! As always, we're here & listening. https://t.co/oq62AsLwEv — Xbox Support (@XboxSupport) May 22, 2020

Los problemas están afectando el juego y la comunicación entre usuarios

En el registro se ve que la interrupción en estos servicios ocurrió alrededor de las 3:55 PM (hora de la Ciudad de México), pero hasta el momento de escribir la nota (alrededor de las 3:30 PM, hora de la Ciudad de México), aún no se ha resuelto.

Por otro lado, hay otro problema que está impidiendo a los usuarios unirse a otros miembros de Xbox LIVE en juegos en línea. De acuerdo con el registro, esta interrupción en el servicio ocurrió desde las 11:05 AM, pero hasta ahora no ha sido resuelta. Es importante decir que estas inconsistencias están afectando a usuarios de Xbox 360, Xbox One y Windows 10 (PC).

Our teams are still actively investigating issues with parties, but we see that some users have been able to retry & party up. We'll update here & on our status page when we have more info. https://t.co/CrFYU3NC9l — Xbox Support (@XboxSupport) May 22, 2020

Puedes checar actualizaciones al estado del servicio Xbox LIVE en la página oficial de soporte de Microsoft. Asimismo, puedes estar al tanto de las actualizaciones de la cuenta de Twitter de la división de soporte.

¿Fuiste afectado por estos problemas? Cuéntanos en los comentarios.

