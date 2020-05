Kamiya: Xbox siempre se ha sentido como algo extranjero y lejano en Japón

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord

La historia entre Xbox y la industria de los videojuegos japonesa da cuenta de momentos en que las ideas y proyectos han coincidido y otros en los que se vuelven tan lejanos que se piensa como imposible que la marca pueda tener presencia en la isla nipona. Muchos piensan que uno de los momentos que mejor simboliza la relación fue el desarrollo y cancelación de Scalebound. A poco tiempo del debut de Xbox Series X y con Phil Spencer motivado para entrar de nuevo en Japón, la añeja controversia entre PlatinumGames y Xbox podría volver luego de las declaraciones de Hideki Kamiya.

Tarjeta de saldo Xbox $600 MXN — Disponible en Amazon

Durante una entrevista realizada a creativos de PlatinumGames por Video Games Chronicle, Hideki Kamiya, una de las mentes maestras de la compañía y de la industria a nivel mundial, fue cuestionado en torno al nuevo intento de la división de juegos de Microsoft por entrar en el mercado japonés con Xbox Series X. En ese sentido, al solicitarle un consejo para Phil Spencer en esta nueva encomienda, Kamiya respondió: "no sé si realmente estoy en condiciones de dar consejos sobre cómo alguien debería manejar su plataforma, ya que solo algunos de mis juegos se han vendido bien. Pero si tuviera que compartir mi inocente opinión como jugador, diría que desde que Xbox se introdujo en el mercado japonés siempre se sintió como algo extranjero y lejano. Parece que nunca se ha cultivado para gustos japoneses".

Para Kamiya, Xbox y sus productos se sienten como productos raros en Japón

Posteriormente, Kamiya señaló que una de las razones por las que Xbox y sus productos no han cautivado al público japonés es porque no logran adecuarse a su mercado y generan la idea de que es un producto importado y raro en términos de coleccionismo: "me recuerda a los días de NES y SNES cuando tuve que ir a estas tiendas de juegos realmente especiales para obtener títulos extranjeros que solo se podían obtener a través de la importación. No estaban localizados en Japón ni nada, eran solo importaciones que estabas comprando solo para tener este producto raro".

Finalmente, el creativo ejemplificó su punto tomando como referencia el sistema de logros de Xbox, el cual no está localizado y no es atractivo para los jugadores japoneses: "creo que Microsoft Japón podría hacer más para comercializar su consola apelando a los gustos reales de los jugadores japoneses. Si deseas un ejemplo concreto, cuando desbloqueas un Logro dice "Logro desbloqueado" y en japonés, esta frase se traduce extremadamente literal. Compara eso con los trofeos de Sony: esa idea es muy fácil de entender e incluso en japonés la palabra "trofeo" es la misma que en inglés. No hay traducción incómoda y es fácil de entender".

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Fuente