Creativo de The Initiative elogia los gráficos de The Last of Us: Part II

Más allá de la polémica en torno a su historia, The Last of Us: Part II ha destacado por su apartado gráfico, el cual da cuenta del avance que tuvo Naughty Dog respecto a la creación en PlayStation 4 y, como suele suceder al final de cada generación, el estudio entregó a uno de los mejores representantes de la consola de Sony. Lo logrado por el equipo de desarrollo es tema en la comunidad creativa y recientemente un desarrollador de The Initiative elogió el resultado.

Durante una entrevista con Gamingbolt, Francisco Aisa, creativo que forma parte de The Initiative, nuevo y flamante estudio de Xbox, habló sobre los resultados a nivel gráfico alcanzados por Naughty Dog con The Last of Us: Part II. En ese sentido, Aisa, quien participó en la creación de este juego, así como en Grand Theft Auto V y Red Dead Redemption 2, señaló que las gráficas logradas en el final de esta generación son un preámbulo de que algo mejor está por venir y eso significará que se podrá hablar de un realismo nunca visto en los videojuegos.

Al respecto, las declaraciones del creativo de The Initiative fueron: "si miras The Last of Us Part II, basta con ver las expresiones faciales, son tan buenas que algunas me sorprenden. Recuerdo que las veía todos los días y todavía me dejan boquiabierto. Ese tipo de calidad va a ser aún mayor. Mucho de esto es parte de la cantidad de datos que vamos a poder manejar. Así que creo que veremos una tendencia no solo de mundos más grandes, sino también de personajes más creíbles".

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con The Last of Us: Part II, así como nuestra reseña escrita.

