Fate/EXTRA, título de PSP, tendrá un remake para sistemas actuales

La saga Fate inició su camino como una novela visual que muy pronto ganó una popularidad en los videojuegos. Tras un gran número de lanzamientos, Type-Moon Studio BB prepara el regreso de una de sus entregas más recordadas e importantes.

El estudio confirmó hoy que trabaja en el regreso de Fate/EXTRA. Si su nombre no te suena, debes saber que debutó en julio de 2010 para PSP, la consola portátil de Sony. Ahora, 10 años después volverá gracias a un remake para sistemas actuales.

Fate/EXTRA regresará 10 años después gracias a un remake

Type-Moon Studio BB reveló que el remake del juego para PSP se llamará Fate/EXTRA Record. La nueva versión se desarrollará con Unreal Engine y llegará a plataformas de actual generación.

El estudio no ha confirmado los sistemas de lanzamiento, pero las entregas más recientes de la saga han tenido presencia en PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Por otro lado, no se ha anunciado una fecha de lanzamiento, por lo que no sabemos si estará disponible en 2020.

La desarrolladora afirmó que Fate/EXTRA es importante ya que fue el primer RPG de la franquicia. El remake busca que nuevos jugadores conozcan la saga, pero también quiere sorprender a los fans que disfrutaron la versión original.

Para emocionar a los seguidores de la franquicia, Type-Moon Studio BB reveló el primer avance de Fate/EXTRA Record. En él se pueden apreciar las mejoras a nivel gráfico y parte de la acción que ofrece el RPG. Abajo te dejo el video

“10 años después de su lanzamiento original, el juego tendrá un remake para las plataformas de generación actual. A todos aquellos que alguna vez fueron testigos del desarrollo de la Guerra del Santo Grial, y a los que aún no lo han sido, por favor esperen su llegada”, afirmó el estudio.

Type-Moon Studio BB prepara una transmisión en vivo para celebrar el 10 aniversario de Fate/EXTRA. La cita es el próximo 23 de julio, a las 6:00 AM, hora de la Ciudad de México. Se darán a conocer más detalles del remake en YouTube.

Fate/EXTRA Record ya está en desarrollo para sistemas actuales. Busca en este enlace todas las noticias relacionadas con la franquicia.

