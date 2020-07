Ori and the Will of the Wisps correrá a 4K y 120 fps en Xbox Series X

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Después de ver algunas de las franquicias más importantes de Xbox, el Game Showcase continuó con más anuncios. Uno de ellos estuvo relacionado con un título ya disponible en Xbox One y PC: Ori and the Will of the Wisps.

Tal como muchos esperaban, la secuela llegará con diversas mejoras a Xbox Series X. Moon Studios estuvo presente en el evento. La desarrolladora confirmó que Ori and the Will of the Wisps podrá correr a 4K y 120 fps con HDR gracias a una versión especial.

La secuela llegará este año a la nueva consola y lo mejor de todo es que formará parte de Smart Delivery. Esto significa que si ya tienes el título podrás actualizarlo directamente a la nueva versión en Xbox Series X. Abajo te dejo un trailer del anuncio

