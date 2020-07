Avowed es el nuevo RPG de Obsidian; será en primera persona

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Obsidian Entertainment estuvo presente con varios anuncios en el Xbox Game Showcase. Muchos esperaban ver un nuevo RPG del reconocido estudio y, por fortuna, se hizo realidad.

El estudio de Microsoft reveló el primer avance de Avowed, su nuevo RPG. El título será bastante diferente a las entregas de Pillars of Eternity, sus juegos de rol más reciente. Esto será así que ya su nuevo proyecto es en primera persona.

Lo interesante es que Avowed no está del todo separado de Pillars of Eternity, pues la nueva aventura también se desarrolla en el mundo de Eora. Por ahora no hay información sobre su lanzamiento. Abajo te dejo su primer trailer:

