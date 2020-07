The Gunk es lo nuevo de los creadores de SteamWorld

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

La nueva transmisión de Xbox Games Showcase se llevó a cabo conforme a lo planeado. Microsoft había anticipado que podríamos dar un vistazo a todo lo que sus estudios tienen por ofrecer en su ecosistema Xbox y PC. En el evento se presentaron muchos títulos exclusivos y uno de ellos fue The Gunk, el nuevo proyecto de los creadores de la serie SteamWorld.

Durante la presentación Xbox Games Showcase, la desarrolladora Image & Form reveló su nuevo juego, The Gunk, un título de aventura que será muy diferente a las entregas de SteamWorld, serie por la cual el estudio ha ganado renombre.

Este nuevo título sacará provecho de las bondades de las consolas de Microsoft. De acuerdo con Image & Form, el objetivo es que The Gunk corriera en todas las plataformas sin comprometer su desempeño, pero al final descubrieron que era imposible, pues, si querían maximizar el juego, tendrían que sacrificar la tasa de cuadros por segundo. Por esta razón, el estudio decidió desarrollarlo en exclusiva para Xbox One y Xbox Series X, aparte de PC.

¿Qué es The Gunk?

En esta aventura conocerás la historia de 2 amigas que hacen viajes espaciales en busca de rocas planetarias para investigarlas y extraer de ellas recursos que les resulten útiles para venderlos. Sin embargo, en uno de sus viajes el par de chicas encuentra una roca contaminada de un parásito que tiene forma de sustancia pegajosa negra o gunk que corrompe toda forma de vida. Como puedes ver, la estética del juego será muy diferente en comparación con SteamWorld y también lo será su gameplay.

La protagonista de The Gunk cuenta con un sólido brazo biónico con el que no sólo podrá extraer los recursos minerales, sino que le servirá para absorber la misteriosa sustancia y limpiar los ecosistemas, consiguiendo de esta manera regresar los paisajes a la vida y que la flora vuelva a florecer.

Por lo visto en el trailer de revelación, el título pertenecerá al género de aventura y será 3D. Algo interesante es que no sólo se tendrá que erradicar esta sustancia nociva, sino que en la aventura habrá enemigos corruptos debido al contacto que han tenido con ella, por lo que se puede anticipar que las batallas serán una mecánica de juego llamativa.

The Gunk ofrecerá soporte a Smart Delivery, por lo que los jugadores que compren el juego para Xbox One podrán jugarlo también en Xbox Series X con mejoras sin costo adicional. Aun no hay fecha de lanzamiento definida, pero está planeado que The Gunk debute en algún punto de septiembre de 2021 en Xbox One, Xbox Series X y PC (Windows 10).

Te dejamos con el trailer de revelación.

¿Qué te pareció esta propuesta nueva de los creadores de SteamWorld? ¿Fue lo que más te agradó del Xbox Games Showcase? Cuéntanos en los comentarios.

Si deseas ver todo los demás anuncios de juegos que Microsoft hizo en su presentación, te invitamos a checar la cobertura del Xbox Games Showcase en esta página.

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente