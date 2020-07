Xbox Game Pass: algunos usuarios del servicio ganarán un Xbox One X dorado

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Xbox Game Pass es por mucho el servicio de videojuegos más atractivo de la actualidad. La plataforma seguirá vigente con grandes lanzamientos en la nueva generación y recibirá muchas sorpresas en los próximos meses.

Microsoft prepara todavía más recompensas para los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate como parte de una promoción especial para este verano. Todos los usuarios de dicha suscripción recibirán premios y algunos tendrán la oportunidad de ganar una consola.

Se tratará de un sistema único y muy limitado, pues Microsoft regalará un Xbox One X dorado. Desafortunadamente, el concurso para ganar la consola no está abierto para todos los países donde el servicio tiene presencia.

Por medio de Xbox Wire, Microsoft presentó el Summer Mode de Xbox Game Pass Ultimate. Se trata de un periodo donde los usuarios del servicio podrán recibir recompensas adicionales.

La promoción estará disponible durante las próximas 8 semanas con premios para diversos juegos, como Dauntless, donde ya se puede descargar un paquete exlcusivo de skins.

Asimismo, habrá puntos dobles en algunas misiones seleccionadas. Esto permitirá a los usuarios conseguir más recompensas a través de Microsoft Rewards, programa que este verano integrará una tarjeta especial para ganar hasta 300 puntos.

Lo más atractivo de la promoción es que se realizará un sorteo de 5 Xbox One X color dorado. Los jugadores tendrán una oportunidad de ganar una consola si juntan 500 puntos de juego en el servicio. Lamentablemente, el sorteo se realizará solo para jugadores de Estados Unidos.

Microsoft prometió que habrá más sorteos y promociones durante el verano, como la posibilidad de probar gratis algunos títulos. Abajo te dejo las misiones que serán parte del Summer Mode:

