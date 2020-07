Fan crea un PlayStation 5 de Mortal Kombat y vas a querer tenerlo

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Ni siquiera se ha revelado el precio del PlayStation 5 y parece que la comunidad no puede dejar de imaginar ediciones especiales. Ahora un diseñador trabajó para mostrar su visión sobre cómo sería un PlayStation 5 edición especial de Mortal Kombat.

En Twitter, XboxPope, cuenta dedicada a crear y compartir diseños de conceptos de ediciones especiales de diferentes consolas. Hace tiempo compartió un nuevo diseño de PlayStation 5 basado en toda la franquicia Mortal Kombat.

Para este diseño, los responsables detrás de XboxPope decidieron inspirarse profundamente en el dragón del logotipo de Mortal Kombat. El resultado es una consola dorada y negra con motivos de dragón tanto en el PlayStation 5 como en el mando DualSense.

¿Quieres ver el diseño? Entonces no te contamos más y te lo presentamos a continuación:

Como puedes imaginar, este atractivo diseño de PlayStation 5 se hizo viral en varias redes sociales. Llegando a los ojos de miles de personas, quienes compartieron sus impresiones sobre este sofisticado diseño.

Una de las personas que vio esta consola fue Ed Boon, uno de los creadores de Mortal Kombat, pero, ¿qué le pareció? Todo parece indicar que le gustó mucho, puesto que la compartió y señaló que era un diseño “genial”.

Algo interesante es que en su publicación Boon señaló que un PlayStation 5 así fuera compartido por alguien llamado XboxPope es muestra de que “todos deberíamos poder jugar juntos en esta generación”. ¿Será un guiño de que los próximos juegos de NetherRealm tendrán cross-play? Solo el tiempo lo dirá.

