The Last of Us: un nuevo tema gratuito para PS4 está disponible y así puedes conseguirlo

The Last of Us Day se celebrará esta semana y Naughty Dog quiere consentir a su comunidad. Es por esta razón que lanzó un nuevo tema dinámico de The Last of Us: Part II que cualquiera con una cuenta de la PlayStation Network puede conseguir gratis.

Por medio de una publicación en el PlayStation Blog, Naughty Dog adelantó algunas de las cosas que preparó para su comunidad. Una de ellas es un nuevo tema gratuito para PlayStation 4, el cual busca simbolizar el viaje que representa The Last of Us: Part II para sus personajes y los jugadores.

Puedes verlo a continuación:

¿Te gustaría conseguirlo? Para tenerlo lo único que tienes que hacer es entrar a este enlace, presionar Agregar al carrito y completar el proceso de compra. Cuando esté en tu colección podrás bajarlo a tu consola y ponerlo en tu menú de inicio.

Naughty Dog regalará más temas y avatares de The Last of Us

Ahora bien, las sorpresas que preparó Naughty Dog no terminan ahí. Lo que pasa es que el estudio también preparó otras promociones que cualquiera con una cuenta de la PlayStation Network puede aprovechar.

Lo que pasa es que, para celebrar The Last of Us Day, Naughty Dog puso gratis todos los temas y avatares de The Last of Us: Part II en la PlayStation Store. Así pues, puedes aprovechar para descargarlos y adornar tu consola o perfil con motivo de este lanzamiento.

Es importante señalar que esta promoción terminará el 28 de septiembre. Así pues, te recomendamos aprovecharla cuanto antes.

The Last of Us: Part II está disponible para PlayStation 4. Puedes saber más sobre esta entrega si haces clic aquí.