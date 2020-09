Ya casi es cumpleaños de Fortnite y lo celebrará con desafíos especiales

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El 26 de septiembre de 2017, Epic Games lanzó el Battle Royale de Fortnite, un juego que en ese entonces parecía destinado al olvido. No obstante, esta modalidad gozó de una enorme popularidad que hizo que Fortnite se volviera uno de los juegos más populares de la década. Para Epic es una fecha muy especial, por lo que tiene planes de celebrarlo.

Por medio de una publicación en Twitter, Fortnite anunció que está preparando una fiesta para el tercer cumpleaños de Fortnite: Battle Royale. Se trata de un evento especial en el que habrá desafíos de Cumpleaños.

Tomorrow Fortnite celebrates its 3rd Birthday! Join us for Birthday Challenges which include free rewards!



More info tomorrow. pic.twitter.com/JmadoWnvDh