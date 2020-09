Among Us: ¿cómo tener un nombre invisible en el popular juego para móviles?

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Among Us es el juego del momento y parece que todo el mundo lo está jugando cuando inicialmente parecía destinado al olvido. Es posible que en alguna de tus partidas hayas notado a jugadores sin nombre, ¿te gustaría imitarlos? Aquí te decimos cómo.

Como cuentan en DotEsports, es posible tener un nombre invisible o en blanco al jugar Among Us con un pequeño truco. Es un proceso con el cual tu nombre realmente no está vacío; sin embargo, hará que nada aparezca en la pantalla de inicio o en las partidas.

Lo primero que tienes que hacer para conseguirlo es entrar a esta página y seleccionar el carácter Unicode llamado Hangul Filler. Ya que lo tengas simplemente lo debes copiar en el campo de nombre de Among Us. Cabe mencionar que sólo puedes hacerlo en Among Us para móviles, puesto que un parche deshabilitó esta opción a inicios de año.

Una vez que sigas esos pasos entonces podrás iniciar una partida en la que aparecerás sin nombre.

¿Para qué sirve hacer esto en Among Us?

Ahora la pregunta es, ¿para que sirve hacer esto? A simple vista no de mucho y es que otros usuarios te podrán acusar simplemente diciendo el nombre de tu personaje y ya.

Dicho lo anterior, sí tiene cierta utilidad si es que piensas un poco más. Lo que pasa es que te permite esconderte en algunos lugares donde normalmente se vería tu nombre. Esto te dará una ventaja al momento de jugar como el Impostor o incluso te dará oportunidad de ocultarte si es que lo necesitas.

Cabe mencionar que es posible que InnerSloth lance un parche que actualice Among Us en móviles para eliminar esta opción.

Among Us está disponible para PC, iOS y Android. Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con este título.