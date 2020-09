Pronto podrás jugar Xbox en tu iPhone gracias a la renovada app de Microsoft

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Por mucho tiempo, el streaming de juegos desde Xbox One hacia celular fue parte del programa de insiders de la marca y muchos jugadores estaban en espera de que se librerara al público en general para probar esta experiencia de gaming. Recientemente, Xbox lanzó en fase Beta su renovada aplicación para dispositivos móviles y de inmediato los usuarios de Android pudieron aprovechar esta opción y afortunadamente lo mismo sucederá con quienes tienen iPhone.

Si bien puede que no sea posible conocer la propuesta de Project xCloud en iOS hasta que Apple y Microsoft lleguen a un acuerdo, pero eso no significa que no puedas jugar desde tu iPhone. Te decimos esto porque hoy se reveló que la renovada app de Xbox llegará a la App Store pronto, lo que significa que además de tener al alcance de la mano y en todo momento la experiencia de la marca, será posible jugar desde un iPhone gracias a la opción de streaming de videojuegos.

Microsoft’s new Xbox app for iPhone lets you stream Xbox games to an iPhone 😎 It’s coming soon, and here’s how it works. More information here: https://t.co/zsQ7S2cEis pic.twitter.com/env64JlaAt