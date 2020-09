Hyrule Warriors: Age of Calamity muestra a Impa y Link en un gameplay

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Hyrule Warriors: Age of Calamity es el gran título que Nintendo y Koei Tecmo preparan para noviembre. Tal como las compañías lo prometieron, la precuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild estuvo presente en el Tokyo Game Show 2020.

En el evento se presentó un extenso gameplay del título estilo musou, así que por fin se revelaron algunas de sus locaciones, enemigos y personajes jugables. Además, Nintendo liberó un trailer con historia y confirmó una recompensa para los jugadores que ya disfrutaron Breath of the Wild.

Las sorpresas no se acabaron ahí, ya que Koei Tecmo no solo mostró un gameplay enfocado en Link, pues también reveló que un querido personaje de la saga será jugable en Hyrule Warriors: Age of Calamity.

Checa el nuevo trailer y el gameplay de Hyrule Warriors: Age of Calamity

El nuevo trailer nos da un vistazo a la atractiva historia que ofrecerá Hyrule Warriors: Age of Calamity. Por si no lo recuerdas, el juego se ambientará 100 años antes que Breath of the Wild, así que nos contará un episodio importante sobre la historia de Hyrule.

Link, Zelda, los 4 campeones y otros personajes harán lo posible para evitar la destrucción del reino, así que todos ellos se unirán en el terreno de combate. En el trailer se confirma que los jugadores con una partida guardada de Breath of the Wild recibirán una espada única para Link.

El protagonista de la franquicia también estelariza el extenso gameplay que mostró Koei Tecmo. Podemos ver como el héroe se embarca a la batalla con un ejército a sus espaldas para combatir a hordas de Bokoblins.

La gran sorpresa es que se confirmó que Impa será un personaje jugable. Se trata de una versión joven de la guardiana, así que será más ágil que nunca. Si quieres ver el gameplay, ve directo a la marca 1:23:50 del segundo video:

If you have save data for The Legend of #Zelda: Breath of the Wild on your #NintendoSwitch, you'll receive the bonus Training Sword weapon for Link in #HyruleWarriors: Age of Calamity! pic.twitter.com/JSvNUVa1ft — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 26, 2020

Te recordamos que Hyrule Warriors: Age of Calamity se lanzará tanto en formato físico como digital a cambio de $59.99 USD. Las preventas digitales te bonificarán con el arma Lucky Ladle. Por ahora, Nintendo no ha confirmado una edición especial para nuestra región.

Hyrule Warriors: Age of Calamity llegará en exclusiva a Nintendo Switch el próximo 20 de noviembre. En este enlace encontrarás más noticias sobre la franquicia.