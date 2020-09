Dontnod se distanciará de Life is Strange para trabajar en una nueva franquicia

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

A pesar de que lleva poco más de 1 década desarrollando videojuegos, Dontnod es ampliamente reconocida gracias a las aventuras interactivas de la franquicia Life is Strange, con la cual ganaron popularidad desde la primera entrega, en 2015. Desde entonces, el estudio ha continuado desarrollando la IP de Square Enix a través de diversas iteraciones que han cautivado a una considerable base de fans. A pesar de ello, la desarrolladora planea prestarle menos atención para enfocarse en otras interesantes ideas.

Dontnod informó que importantes miembros del equipo encargado de Life is Strange liderarán una nueva división del estudio en Montreal, Canadá, para trabajar en una nueva IP que no fue revelada. En concreto, el productor ejecutivo de Life is Strange, Luc Baghadoust, y el cocreador de la IP, Michel Koch, serán los jefes del nuevo estudio, que contará con más personal que trabajó en la serie.

Dontnod quiere trabajar en nuevos proyectos emocioantes

Algo que llamó la atención de los fans de Life is Strange es que la partida de estos miembros clave en el desarrollo de la franquicia podría significa que ya no habrá en producción ningún proyecto relacionado con ella, por lo menos en el futuro cercano, en especial porque Koch mencionaba que con la creación de este nuevo equipo escribirían “una nueva página en la historia de Dontnod” aparte de que representaría el inicio de “nuevos personajes e historias originales”.

Luego de la incertidumbre que generó a los fans este movimiento, los desarrolladores se pusieron en contacto con Eurogamer para agradecer a los fans por formar una querida comunidad y apoyar la franquicia de Life is Strange. Asimismo, si bien los desarrolladores no descartaron regresar a la franquicia en el futuro, mencionaron que les gustaría explorar nuevas ideas, dando a entender que pondrían la IP Life is Strange en reposo.

“No significa que no continuaremos trabajando en la franquicia Life is Strange en el futuro, pero también tenemos algunas emocionantes ideas nuevas que queremos explorar y que esperamos que agraden a toda la comunidad y fans de Life is Strange”.

Aunque la desarrolladora al parecer no tiene planes para un nuevo título de Life is Strange, debes saber que sigue trabajando en títulos narrativos. El más reciente es Tell Me Why, un título que llegó en exclusiva a Xbox One y PC a mitad de año. Puedes encontrar más noticias relacionadas con Dontnod Entertainment si visitas esta página.

