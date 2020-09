Panzer Dragoon: Remake ya tiene fecha de estreno en PlayStation 4

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Luego de varios meses después del lanzamiento de Panzer Dragoon: Remake en Nintendo Switch, la desarrolladora MegaPixel Studio anunció que el título también llegaría a PlayStation 4 y Xbox One, además de la versión de PC que ya estaba confirmada. La versión de PC ya debutó, pero ninguna de las versiones de consola tenía fecha de estreno; afortunadamente, ya sabemos cuando llegará a PlayStation 4 y lo mejor es que será más pronto de lo que se esperaba.

Las buenas noticias para los jugadores de PlayStation 4 es que la desarrolladora anunció que Panzer Dragoon: Remake estará disponible en esta consola a partir del mañana, 28 de septiembre, sólo algunos días después del estreno del título en PC (Steam y GOG). Hasta el momento, la desarrolladora no ha confirmado si habrá lanzamiento físico o solamente digital.

Por si te lo perdiste: un proyecto de Panzer Dragoon podría llegar a la realidad virtual, pero necesita el apoyo de los fans.

Play Panzer Dragoon: Remake on #PlayStation4 starting September 28th! 🐉https://t.co/kaPaAXQLBu — Panzer Dragoon: Remake (@PanzerDragoonRE) September 26, 2020

Te recordamos que Panzer Dragoon: Remake está basado en la entrega original del juego, sólo que incluye mejoras gráficas y de control que hacen que el juego se adapte a los estándares actuales.

En cuanto a la consola de Microsoft, no se mencionó nada, pero recordemos que la desarrolladora ya confirmó que una versión del juego está en camino a Xbox One, pero que la edición de PlayStation 4 y PC llegarían primero. Tomando en cuenta lo pronto que llegó a PlayStation 4 y PC después del anuncio, es muy probable que los jugadores de Xbox no tengan que esperar mucho para poder difrutar el remake.

Te dejamos con el nuevo trailer de gameplay para conmemorar el estreno del juego en PlayStation 4.

Es importante decir que después del estreno del título en Nintendo Switch hubo un parche que mejoró varios aspectos del juego e incluía algunas novedades. Por el momento se desconoce si la versión de PlayStation 4 contará con estas adiciones. Puedes encontrar más noticias relacionadas con Panzer Dragoon si visitas esta página.

