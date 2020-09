Anuncian nuevo Dynasty Warriors y confirman versión para PS5 y Xbox Series X

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Dynasty Warriors es una franquicia legendaria para los fans de los musou. Es por esto que creemos que a más de uno le alegrará saber que tendrá una nueva entrega, la cual será la primera de la serie en poderse disfrutar en PlayStation 5 y Xbox Series X.

En Tokyo Game Show 2020, Koei Tecmo anunció Dynasty Warriors 9 Empires, un nuevo juego que llegará a consolas de actual y siguiente generación. Es decir, podrás jugarlo en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch y PC.

De acuerdo con el anuncio oficial, Dynasty Warriors 9 Empires llegará a inicios de 2021. Por el momento no hay más detalles sobre el proyecto, pero ya liberó su primer teaser y se dijo que será una experiencia estrategica de batalla. Puedes ver el video a continuación:

DYNASTY WARRIORS 9 Empires was just revealed at #TGS2020! The strategic battle experience is currently in development and will release in Early 2021 on #PS5, #PS4, #XboxSeriesX, #XboxSeriesS, #XboxOne, #NintendoSwitch and #Steam.



➡️https://t.co/VQGwJdatGm#DW9Empires #KTFamily pic.twitter.com/DAWs3HLxgu