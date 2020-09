InXile ya trabaja en nuevos proyectos, pero no llegarán pronto

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Microsoft confirmó la compra de inXile Entertainment en 2018. El estudio es conocido por su carrera en el género RPG, sobre todo por la franquicia Wasteland. La compañía lanzó hace poco la tercera entrega de la saga y Frostpoint, un shooter VR para PC

Debido a esto, muchos se preguntan cuándo el estudio desarrollará un juego como parte de Xbox Game Studios. Brian Fargo, jefe de la desarrolladora, fue cuestionado recientemente sobre el tema y dio buenas noticias para sus seguidores.

El creativo confirmó que inXile Entertainment ya trabaja en varios proyectos; sin embargo, dejó en claro que aún están en una etapa temprana del desarrollo. Esto significa que sus próximos RPG tardarán en llegar.

Por medio de sus redes sociales, Fargo reveló que su equipo ya trabaja en varios juegos, todos ellos RPG. El creativos también se lamentó, pues sabe muy bien que este tipo de proyectos requieren mucho tiempo para finalizarse.

Así pues, recomendó a los jugadores ser pacientes, pues sus próximos juegos no llegarán pronto. “Estamos trabajando en nuevos y maravillosos juegos RPG, es una lástima que tarden tanto en crearse”, afirmó el creativo.

Fargo no quiere dar falsas esperanzas a los jugadores, pues teme que sus expectativas se eleven sin motivos. Por tal motivo, reveló que uno de los juegos ya en desarrollo todavía está en la etapa inicial de preproducción.

Esto significa que los desarrolladores todavía trabajan en las ideas generales de la planeación del proyecto. “Probablemente debería aclarar que nuestro segundo juego de rol está en la etapa inicial de preproducción”, añadió Fargo.

