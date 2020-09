Call of Duty: Black Ops Cold War tendrá modo Zombies y pronto lo conoceremos

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

El modo Zombies es uno de los más populares en Call of Duty, por lo que Treyarch y Raven Software no lo podían dejar fuera de Call of Duty: Black Ops Cold War. Lo mejor de todo es que dentro de poco lo podremos ver en acción.

De acuerdo con el anuncio oficial, el modo Zombies de Call of Duty: Black Ops Cold War se revelará esta semana. Para ser especificos se dejará ver el 30 de septiembre a las 12:00 PM, hora de la Ciudad de México.

En otras palabras, estamos a 2 días de que el modo Zombies de Call of Duty: Black Ops Cold War sea revelado. Esta modalidad se mostrará en YouTube y en LEVEL UP te tendremos la cobertura de lo que se anuncie aquí.

Por el momento, Treyarch y Raven no han dado detalles sobre lo que podemos esperar del modo zombies de Call of Duty: Black Ops Cold War. Únicamente liberaron el arte principal de esta modalidad, el cual puedes ver a continuación:

Y a ti, ¿qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por ver Call of Duty: Black Ops Cold War? Cuéntanos en los comentarios.

Call of Duty: Black Ops Cold War llegará el 13 de noviembre a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y PC. Puedes saber más sobre este FPS si haces clic aquí.