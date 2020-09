Fortnite: se filtra nueva arma que podría ser de las más poderosas del Battle Royale

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Fortnite: Battle Royale sigue creciendo y evolucionando con contenido nuevo que sorprenda a los jugadores. Por ejemplo, nueva información apunta a que veremos una nueva arma que podría ser una de las más poderosas del Battle Royale.

Según Mang0e, un popular dataminer de Fortnite: Battle Royale, una nueva y explosiva arma está en camino al Battle Royale. Por el momento se desconoce cuál es su nombre; sin embargo, podemos darnos una idea de lo que ofrecerá por su aspecto.

Lo que sucede es que las imágenes nos muestran una especie de ametralladora cuya munición son granadas. Sin duda, se trata de un arma muy poderosa que tiene el potencial de causar escalofríos hasta en los más experimentados en el Battle Royale.

¿Quieres verla? Te la presentamos a continuación:

A new Heavy Weapon is in the works.



It may be a cross between a Grenade Launcher and a Minigun. A prototype mesh is included, which appears to be a minigun without its barrel.



Really interesting weapon in the works, stay tuned. Gun stats + Mesh in pics below. pic.twitter.com/600kpmfUIh