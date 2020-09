Algunas series de Funimation llegarán a Latinoamérica con doblaje para la región

Editorial: Anime / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Funimation, el gigante estadounidense de distribución de anime, quiere llegar a nuestra región a competirle al tú por tú a Crunchyroll. Es por esto que cuando debute en México y en el resto de Latinoamérica lo hará con doblajes para esta región.

Por medio de redes sociales, Funimation señaló que será en diciembre cuando llegue a México, lo que representará su estreno en Latinoamérica. Cuando esté disponible en nuestra región, el servicio de streaming promete tener más de 200 series.

Un punto importante es que todas las series de Funimation se podrán disfrutar con subtítulos al español. También habrá algunas producciones selectas que contarán con doblaje original.

¿Ya te enteraste? Es oficial, lanzaremos https://t.co/6IZHGqzQ58 en Diciembre en México con más de 200 series disponibles, ¡además de películas! Todo subtitulado en español y títulos selectos con doblaje. #SiempreMásAnime pic.twitter.com/xwyquEriNQ — FunimationMx (@funimationmx) September 28, 2020

¿Qué es Funimation?

En caso de que no lo sepas, Funimation es un servicio de streaming enfocado en contenido de anime. Así pues, es un servicio que compite directamente con Crunchyroll para ofrecer contenido interesante para los fanáticos de la animación japonesa.

Pero, ¿cuáles son las series que tiene Funimation? Si bien no tenemos el catálogo completo que tendrá en México, sabemos que en su versión internacional podemos encontrar producciones como My Hero Academia, Attack on Titan, Overlord, Sword Art Online, Fruits Basket, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Cowboy Bebop, Steins;Gate, Love Live! Sunshine!!, Danganronpa, Noragami, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, The Promised Neverland y Plunderer.

Y a ti, ¿qué te parece la llegada de Funimation a nuestro país? ¿Qué series te gustaría ver en este servicio? Cuéntanos en los comentarios.

