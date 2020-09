Need for Speed: Hot Pursuit podría estar cerca de Switch

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Parece que fue ayer cuando Need for Speed era una de las franquicias más exitosas de Electronic Arts y los fans gozaban con cada entrega que explotaba de gran manera esta propuesta de carreras estilo Arcade acompañada por una temática de arrancones y la cultura del Street Racing. Lamentablemente, las cosas no fueron iguales en esta generación y Need for Speed perdió el rumbo, aunque siempre tendremos las entregas que lo hicieron exitoso y tal parece que los usuarios de Switch recibirán pronto una sorpresa.

Desde hace meses se ha rumorado que una entrega de Need for Speed está en camino a Nintendo Switch, misma que formaría parte de la lista de títulos con la que EA se comprometió para apoyar a la consola híbrida durante 2020. Aunque algunos pensaron que este título sería Need for Speed: Heat, las pistas indican que no es así y que en realidad se trata de Need for Speed: Hot Pursuit en su versión 2010 que en aquel entonces corrió a cargo de Criterion Games, estudio querido y reconocido por los fans de la franquicia.

De acuerdo con un reporte de Video Games Chronicle, un registro de Need for Speed: Hot Pursuit para Switch apareció en el Korea Games Rating and Administration Committee, órgano que revisa el contenido para otorgar una clasificación y permitir la comercialización de un producto de entretenimiento. Según la información, el título llevaría por nombre Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, por lo que sería una versión adaptada gráficamente de la original que debutó hace 10 años en PS3, Xbox 360 y PC.

Hasta el momento no hay información oficial por parte de EA que permita confirmar o rechazar estos rumores, sin embargo, parece que hay indicios suficientes para pensar en que los usuarios de Switch podrán disfrutar Need for Speed: Hot Pursuit este año.

