Podrás llevar criaturas de Pokémon GO a Pokémon HOME antes del fin de año

Pokémon HOME debutó hace varios meses y los fanáticos han estado esperando que se actualice para implementar la prometida integración con Pokémon GO. Por suerte, no falta mucho para que eso suceda, puesto que pasará antes de que termine el año.

Lo que pasa es que The Pokémon Company anunció que antes de que termine 2020, Pokémon GO tendrá integración con Pokémon HOME. Lo anterior te permitirá transferir criaturas del juego para móviles a la aplicación de guardado en la nube.

Gracias a esto, podrás respaldar tus criaturas de Pokémon GO en Pokémon HOME. También tendrás la oportunidad de llevar estos Pokémon a Pokémon Sword & Shield, las entregas más recientes de la saga para Nintendo Switch.

Ahora bien, es importante señalar que esta funcionalidad tendrá cierta limitante y es que no te permitirá trasladar cualquier Pokémon que tengas en GO a HOME. Imaginamos que las criaturas Sombra y las de evento serán las que carezcan de compatibilidad con el sistema de respaldo en la nube.

También es importante señalar que los Pokémon que sean llevados de GO a HOME no podrán regresar al juego para móviles. Algo así como lo que sucede con Pokémon Let’s Go, Pikachu! y Let’s Go Eevee!, entrega que no te permite devolver criaturas transferidas a GO.

Recibirás premios por activar la integración de Pokémon GO con Pokèmon HOME

Como es costumbre, The Pokémon Company preparó un pequeño regalo promocionar para todos los jugadores que activen la integración de Pokémon GO con Pokémon HOME.

De acuerdo con la compañía, cuando este servicio esté disponible los jugadores que lo aprovechen recibirán la activación de una caja misteriosa en Pokémon GO. Esto les permitirá obtener un Meltan para completar su Pokédex. También habrá un evento que marcará el regreso del Meltan shiny.

Por otro lado, en HOME los jugadores encontrarán una versión Gigantamax de Meltan, la cual podrán utilizar en Pokémon Sword & Shield.

Y a ti, ¿qué te pareció esta integración? ¿Piensas llevar algún Pokémon de GO a HOME? Cuéntanos en los comentarios.

Pokémon GO está disponible para dispositivos con iOS y Android. Puedes saber más sobre este título para celulares si haces clic aquí.

