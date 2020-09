Games With Gold octubre: descarga Costume Quest y 3 juegos más

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Septiembre está por terminar y esto quiere decir que la comunidad ya puede empezar a pensar en sus planes para el siguiente mes. Por ejemplo, ya pueden ir planeando qué juegos descargarán, puesto que ya se reveló la alineación de Games With Gold de octubre.

Por medio de una publicación en Xbox Wire, Larry “Major Nelson” Hryb, director de programación de Xbox LIVE, reveló cuáles son los juegos que llegarán en octubre a Games With Gold. Encabezando la lista se encuentra Costume Quest, título de DoubleFine para Xbox 360.

Esto no es todo, puesto que también tienen la oportunidad de conseguir Slayaway Camp: Butcher’s Cut, un título que rinde homenaje a las peores películas de terror de los 80. Por otro lado también se encuentra Maid of Sker, un aterrador juego donde deberás usar el sigilo para sobrevivir.

Para finalizar la lista nos encontramos con Sphinx and the Cursed Mummy, un juego de aventuras para Xbox 360 y Xbox, el cual recientemente tuvo un relanzamiento.

A continuación te presentamos los Games With Gold de octubre y la fecha en la que estarán disponibles:

Xbox Live Gold and Xbox Game Pass Ultimate members, start the month of October off with Slayaway Camp: Butcher's Cut and Sphinx and the Cursed Mummy - yours to play with #GamesWithGold https://t.co/dgi5IzZ4ca