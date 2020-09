Sackboy A Big Adventure tendrá trajes de Death Stranding y Days Gone

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Sackboy A Big Adventure será uno de los primeros juegos para PlayStation 5 y la comunidad quiere saber qué versiones estarán disponibles. Si tú también te lo preguntas, debes saber que una de sus versiones tendrá trajes inspirados en juegos como Death Stranding y Days Gone.

Por medio de una publicación en el PlayStation Blog, Sony confirmó la Digital Deluxe Edition de Sackboy A Big Adventure. Se trata de un paquete que incluye una copia digital del juego; un libro de arte digital; una copia digital de la banda sonora; 4 emotes para Sackboy y 20 avatares para Sackboy.

No obstante, el elemento más atractivo de la Digital Deluxe Edition de Sackboy A Big Adventure es que incluye 4 atuendos para Sackboy. Son trajes con los que podrá lucir como Connor de Detroit: Become Human; Deacon St. John de Days Gone; Sam Porter Bridges de Death Stranding o Jin de Ghost of Tsushima.

Habrá una edición especial física de Sackboy A Big Adventure

¿Prefieres los juegos en formato físico? Entonces debes saber que también habrá una edición especial de Sackboy A Big Adventure en este formato. Ten en cuenta que sólo se podrá conseguir para PlayStation 4, pero podrás usarla para jugar la versión de PlayStation 5 en la consola de siguiente generación.

Se trata de una edición que incluye todo el contenido de la Digital Deluxe Edition de Sackboy A Big Adventure. La gran diferencia es que el juego y el libro de arte se incluyen en formato físico. También llama la atención que incluye un peluche de Sackboy.

Puedes verla a continuación:

Sackboy A Big Adventure está en camino para PlayStation 4 y PlayStation 5. Puedes saber más sobre él si haces clic aquí.