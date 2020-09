Rainbow7, equipo latino de LoL, termina su participación en Worlds 2020

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Con el orgullo en todo lo alto y una gran perspectiva para el futuro, el equipo representante de América Latina en Worlds 2020, torneo de League of Legends, se despidió del certamen luego de caer ante el equipo chino LGD Gaming en una serie que mostró un resultado contrario a los logrados en primera ronda.

El equipo latino Rainbow7 dijo adiós a Worlds 2020 tras perder con una barrida de 3-0 ante LGD Gaming durante la fase Play In del máximo torneo de League of Legends. Si bien el representante de nuestra región se llegaba motivado luego de conseguir 2 victorias antes equipos importantes en la fase anterior, la estrategia no dio resultado contra los jugadores chinos, lo cual llevó la serie de un inicio parejo a inclinarse a favor de los asiáticos.

Pese al resultado adverso que registró en los 2 primeros enfrentamientos, Rainbow7 trató de lograr la remontada contra LGD Gaming, después de todo ya habían demostrado su capacidad para hacerlo en el duelo contra All Knights que los llevó a esta instancia. Sin embargo, el equipo chino no cedió terreno y terminó por poner fin a la participación del representativo latino en Worlds 2020.

Aunque la derrota es dolorosa, Rainbow7 regresa con la frente en alto luego de emocionar al público latinoamericano con su gran desempeño en la justa y sin duda hace pensar en que lo mejor está por venir para esta escuadra que en esta edición estuvo conformada por los jugadores argentinos Emmanuel "Acce" Juárez, Brandon Joel "Josedeodo" Villegas, Facundo "Shadow" Cuello; el chileno Tomás "Aloned" Díaz y los mexicanos Francisco "Leza" Jara y Mario "MarioMe" Reyes.

