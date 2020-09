Nintendo da marcha atrás y Jump Rope Challenge seguirá disponible

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

En junio pasado y en marco de las medidas de encierro por la pandemia de COVID-19, Nintendo sorprendió a los usuarios de Switch lanzando un juego gratuito, Jump Rope Challenge, el cual nos invitaba a hacer ejercicio gracias a la tecnología de la consola híbrida. El título, sencillo en su propuesta pero divertido y adictivo, fue un éxito, sin embargo la compañía japonesa anunció que dejaría de estar disponible en la eShop. Afortunadamente, las cosas cambiaron y habrá Jump Rope Challenge para rato.

Luego de que se anunciara que el próximo 30 de septiembre, o sea mañana, Jump Rope Challenge sería retirado de la eShop de Nintendo Switch, la compañía japonesa escuchó las peticiones de los fans y dio marcha atrás en su decisión, garantizando la disponibilidad del juego en su plataforma de distribución aunque sin especificar por cuanto tiempo más estará ahí. El anuncio se realizó hace unos momentos en la cuenta oficial de Nintendo of America, misma que inicia con una felicitación a los fans por superar los 2500 millones de saltos para después hacer oficial que Jump Rope Challenge seguirá disponible.

Thanks to all players of #JumpRopeChallenge for recording 2.5 billion total jumps! As new jumpers are joining, the free download will be available until further notice and will not be removed from Nintendo #eShop on 9/30. pic.twitter.com/P9g7dXmmZe