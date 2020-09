Sea of Thieves se une a la lucha contra el cáncer

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

No hay nada como vivir la vida pirata en un videojuego y Rare ha atinado en brindar esa posibilidad de forma magistral gracias a Sea of Thieves, título multijugador que actualmente está disponible en Xbox One y PC. Sin embargo, no todo es aventura en altamar, tesoros y botines y ahora los jugadores tendrán la oportunidad de ayudar a una buena causa adquiriendo contenido DLC que servirá para la lucha contra el cáncer.

Rare anunció la nueva campaña de apoyo que tiene lugar en Sea of Thieves desde ayer y hasta el 6 de noviembre, la cual es un esfuerzo para la lucha en contra del cáncer. De acuerdo con la información oficial, durante este periodo los jugadores del juego de piratas podrán adquirir la vela Sails of Union, representativa de la colaboración del juego con el programa Stand Up To Cancer dedicado a la investigación en torno a la enfermedad en busca de mejores tratamientos y una cura más efectiva.

La vela Sails of Union cuenta con un diseño especial que hace brillar sus estrellas en la noche como un detalle de esperanza para quienes están luchando en distintos frentes contra la enfermedad. Su precio es de $5.99 USD y según lo informa Rare, el 100% de los ingresos obtenidos por la venta a través de Microsoft Store se destinarán a Stand Up To Cancer, mientras que en el caso de lo que se recaude a través de Steam se donará el 75%.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente