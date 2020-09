PS Plus octubre: descarga gratis Need for Speed: Payback

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Estamos a punto de despedirnos de septiembre, así que los usuarios de PlayStation Plus están a nada de recibir más juegos gratuitos. Por fortuna, Sony acaba de revelar los juegos que formarán parte de su servicio.

Por medio del blog de PlayStation, la compañía reveló que tiene buenas noticias para los amantes de los juegos de carreras. Esto es así ya que los suscriptores de PlayStation Plus podrán descargar gratis Need for Speed: Payback desde principios de octubre.

Las sorpresas no se acaban ahí, pues también será posible obtener sin costo adicional un oscuro RPG desarrollado por Dontnod Entertainment. Se trata nada más y nada menos que de Vampyr, titulo donde cada una de tus elecciones tendrá una consecuencia.

Need for Speed: Payback y Vampyr se podrán conseguir a partir del 6 de octubre. Marca tu calendario, pues podrás descargarlos con fecha limite del lunes 2 de noviembre.

