Insomniac responde a críticas del cambio de Peter Parker en Marvel’s Spider-Man

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Esta mañana, Insomniac Games compartió más noticias sobre Marvel’s Spider-Man Remastered. Una de las que más llamó la atención es que cambiaron al modelo que prestó su rostro para interpretar a Peter Parker. Varios miembros de la comunidad se quejaron al respecto, por lo que Insomniac Games decidió responder.

En un mensaje que compartió en Twitter, Bryan Intihar, director creativo de Marvel’s Spider-Man, reconoció que en Insomniac entienden que la comunidad se haya sorprendido. De hecho, reconoció que incluso a él le costó trabajo acostumbrarse al cambio.

“La noticia de hoy sobre el nuevo modelo de rostro de Peter Parker ha sorprendido a alguno de ustedes y en Insomniac entendemos su reacción. Incluso a mí me tomó tiempo acostumbrarme al nuevo aspecto de Peter”, explicó.

A few words from me on today’s news... pic.twitter.com/PpdWVuw4Mm

En el mensaje, el miembro de Insomniac también dejó claro que escuchan los comentarios de la comunidad.

“Nos importa tanto este personaje como a ustedes, así que deben saber que no tomamos esta decisión a la ligera. Como hicimos durante el desarrollo de Marvel’s Spider-Man, seguiremos leyendo sus comentarios, escucharemos y siempre buscaremos maneras de mejorar cada faceta del juego”, dijo.

Si tomar la decisión fue difícil para Insomniac, ¿por qué lo hicieron? Intihar explicó que se trató de una necesidad debido al salto a la siguiente generación.

“Conforme discutimos el futuro de la franquicia y el movernos a PlayStation 5, se volvió aparente que al entregar personajes más realistas era necesario buscar una mejor opción facial para el actor Yuri Lowen ―a quien todos amamos como Peter― una necesidad”, mencionó Inthar.

En otras palabras, lo que sucede es que necesitaban a un modelo con una estructura ósea facial más parecida a la del actor que interpreta a Peter Parker. Lo anterior debido a la mayor fidelidad que ofrecerá el hardware de siguiente generación.

Guys. It’s my face’s fault. The stupid stupid bones in my face. Blame my bones. https://t.co/VUES1jQLC5