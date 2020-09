Streamers de Twitch pronto podrán usar música con licencia en sus transmisiones

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Debido a temas de derechos de autor, streamers de Twitch no deben utilizar música con licencia en sus transmisiones. Por suerte eso cambiará pronto, puesto que Twitch lanzará una herramienta con la que los streamers podrán usar música con licencia en sus transmisiones.

Se trata de Soundtrack by Twitch, una herramienta con la que streamers tendrán acceso a una amplia biblioteca de música autorizada para que se pueda escuchar en las transmisiones. Cabe mencionar que la música se reproducirá en su propio canal de audio para que así no haya preocupación de transmisiones silenciadas.

“Sabemos lo importante que es la música en tu proceso creativo y hemos escuchado lo frustrante que puede ser orientarse y comprender el complejo ecosistema musical en constante evolución”, mencionó Twitch. “Soundtrack te otorga acceso a una colección de música autorizada seleccionada con sumo cuidado que además se integra a tu software de streaming para separar tus fuentes de audio, lo que te permite mantener tu canal a salvo mientras creas contenido emocionante y te desarrollas como creador”

