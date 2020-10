Pachter: compra de Bethesda no impactará a PlayStation 5

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

PlayStation 5 y Xbox Series están a unas semanas de enfrentarse en el mercado y los analistas están al pendiente de la recepción que tengan en el público. Aunque Xbox ha tenido una estrategia más agresiva y ha llamado más la atención para el inicio de una nueva generación, sobre todo después de comprar a Bethesda, hay quien sugiere que hay que tomar en cuenta que al final del ciclo actual beneficia a PlayStation gracias al éxito de PS4 y en ese sentido, Michael Pachter piensa que la operación no tendrá un impacto en las ventas de la consola de Sony.

Durante una entrevista con Gamingbolt, Michael Pachter, analista de Wedbush Securities, habló sobre el impacto que podría tener la compra de Bethesda por parte de Microsoft en el inicio de la nueva generación de consolas y según sus declaraciones eso no presentará un cambio en las expectativas iniciales. De inicio, el analista señaló que la compra de Bethesda será bastante benéfica para Xbox Game Pass, pero no podría traducirse en un impulso a las ventas de Xbox Series: "claramente, Game Pass funciona, así que si juegas en una PC, puedes obtener los juegos de Bethesda de esa manera. Es realmente difícil saber qué pasará con los títulos del catálogo, en teoría Fallout 3 y 4, Wolfenstein, Wolfenstein: Youngblood, DOOM, todos están en PlayStation, y supongo que aún puedes seguir comprándolos y jugándolos allí. Pero también creo que todos estos juegos aparecerán en Game Pass después de que se cierre la adquisición, por lo que hicieron del servicio un valor mucho más atractivo, porque puedes jugar todo lo de Bethesda por $15 USD al mes. Así que espero que ayude bastante bien a los números de suscripción de Microsoft".

Por otra parte, Pachter consideró que si bien la posibilidad de que los nuevos juegos de Bethesda se queden como exclusivos de Xbox ayudarán a vender más consolas de Microsoft esto no representará un impacto para Sony y su PS5,: "

los estudios de Bethesda no son prolíficos, pero lanzan uno o dos juegos al año al menos. Los exclusivos venden sistemas pero no los pondrá por delante de Sony, aunque definitivamente cambiará a algunos millones de personas de PlayStation a Xbox. Para ser honesto, soy más un comprador potencial de PlayStation que de Xbox, pero mis juegos número 1 y 2 de todos los tiempos son títulos de Bethesda, y probablemente 5 de mis 15 primeros; así que las probabilidades de que compre una PlayStation y no una Xbox son nulas, terminaré obteniendo ambas. Pero si solo tuviera que comprar uno, sería el PS5, porque en realidad no me importa tanto la producción de Microsoft como la de The Last of Us, Spider-Man o los juegos de Sucker Punch".

