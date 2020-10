Keanu Reeves protagoniza el nuevo comercial de Cyberpunk 2077

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Estamos a solo 6 semanas del debut de Cyberpunk 2077 y el hype por el nuevo título de CD Projekt RED está en todo lo alto y no es para menos pues el estudio polaco ha logrado cosas increíbles con The Witcher y en esta ocasión el interés se ha visto impulsado por la participación de Keanu Reeves. Pues bien, la parte más fuerte de la campaña promocional del juego ya comenzó y el actor protagonizó su nuevo comercial.

Hoy se celebró el primer partido de las Finales de la NBA entre los Lakers de Los Ángeles y el Miami Heat y al tratarse de uno de los eventos deportivos más importantes fue el escaparate ideal para presentar nuevos comerciales y uno de ellos fue el de Cyberpunk 2077. Al estar enfocado para el público norteamericano, el nuevo comercial de Cyberpunk 2077 fue protagonizado por el mismísimo Keanu Reeves, quien en el juego interpretará a Johnny Silverhand, líder de la banda de rock Samurai y quien formará parte de la rebelión en Night City.

Cyberpunk 2077 ad with Keanu Reeves that just showed in the NBA Finals Game 1. pic.twitter.com/pnRmPePm2b