Mojang celebra la llegada de Minecraft a Super Smash Bros. Ultimate

Hoy hubo buenas noticias para la comunidad de Super Smash Bros. Ultimate, pues se reveló que Steve, Alex y otros personajes de Minecraft llegarán al título de combate. Como imaginas, el anunció tomó por sorpresa a muchos, pues desde hace meses se ha pedido dicha colaboración.

Mojang Studios, compañía a cargo de Minecraft y desarrolladora de Microsoft, aprovechó la revelación para celebrar y hablar sobre este atractivo crossover que los jugadores podrán disfrutar pronto.

Por medio de su blog oficial, el estudio también dio detalles sobre la próxima presentación del DLC, donde Masahiro Sakurai revelará todo el contenido del paquete y confirmará una fecha de lanzamiento.

Per Landin, director creativo y editor de Mojang Studios, publicó un peculiar texto para la ocasión, donde expresa su sorpresa de que Minecraft pueda estar en Super Smash Bros. Ultimate. De manera ingeniosa, el creativo explica que en el estudio recibieron una misteriosa invitación.

“¿Hay un doctor casa? Creo que estoy a punto de desmayarme. Todo comenzó cuando encontré este extraño sobre blanco en la puerta principal de los estudios Mojang, sellado con una especie de sello de cera roja — y aún más extraño — dirigido a Alex y Steve", comentó Landin.

Por su parte, Jens "Jeb" Bergensten, director creativo de Mojang, aseguró que todo fue posible gracias a un “increíble colaboración con Nintendo”. El desarrollador afirmó que todos en el estudio están emocionados por ver a los personajes de Minecraft en el roster de Super Smash Bros. Ultimate.

"Como fans de la serie y ávidos jugadores en nuestros estudios, no podríamos estar más emocionados de ver a Minecraft unirse a la ya legendaria línea de personajes de Smash", aseguró Bergensten. Abajo te dejo las primeras capturas del contenido:

Survive the night? How about first surviving a match against Mario, Link, Kirby and Peach?

It’s finally happening – Minecraft is coming to Super Smash Bros. Ultimate!



Learn more about the blockiest brawl coming to Nintendo Switch:



↣ https://t.co/tiVN4JQhEa ↢ pic.twitter.com/JRTU1rLYKE