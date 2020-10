Se jugaron casi mil millones de horas de Call of Duty: Mobile en sólo un mes

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Un día de hoy, pero de 2019, Call of Duty: Mobile hizo su estreno y rápidamente se convirtió en un enorme éxito del mercado de móviles. Como puedes imaginar, su popularidad sigue estando en niveles muy sanos tanto así que en uno de sus meses postlanzamiento sumó casi mil millones de horas de juego.

En un reporte que se publicó recientemente, AppAnnie señaló que, en su mejor mes tras su lanzamiento, Call of Duty: Mobile sumó 850 millones de horas de juego en Android. Por el momento se desconoce cuántas horas de juego consiguió en ese mismo mes en dispositivos iOS.

“El éxito de Call of Duty: Mobile es reflejo de la combinación de llevar una de las franquicias de entretenimiento más queridas a dispositivos móviles de una manera tan visceral y auténtica como las versiones para consola o PC”, explicó Chris Plummer, vicepresidente de juegos móviles en Activision.

El enorme éxito de Call of Duty: Mobile no es una sorpresa para los responsables del reporte. Después de todo logró conseguir 100 millones de descargas en tan solo 20 días. Como punto de comparación, a Pokémon GO le tomó 19 días, mientras que a PUBG Mobile y Fortnite les tomó 100 y 643 días, respectivamente.

Y tú, ¿juegas Call of Duty: Mobile? ¿Qué te parece esta experiencia FPS? Cuéntanos en los comentarios.

Call of Duty: Mobile está disponible para iOS y Android. Puedes saber más sobre este exitoso FPS si haces clic aquí.