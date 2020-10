Fail: EA Play falla en el inicio del acceso anticipado de FIFA 21

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Electronic Arts ofrece EA Play, un servicio de suscripción que promete dar acceso anticipado a sus lanzamientos más esperados. Por ejemplo, hoy comenzó el Early Access de FIFA 21, el cual resultó en un dolor de cabeza por varios problemas relacionados con EA Play.

En las últimas horas, usuarios de redes sociales han reportado problemas para acceder al periodo de acceso anticipado de FIFA 21. Por ejemplo, hay quienes no pueden acceder a él directamente desde EA Play por medio de PlayStation 4 y Xbox One. También hay jugadores que reportan que el juego no inicia en su versión de Steam y que el servicio los trata como si no tuvieran la membresía.

Puedes ver algunas de las quejas a continuación:

“Si tenemos estos problemas de que salga el juego, me pregunto qué tan raras se pondrán las cosas después de lanzamiento. Una simple descarga no se pudo poner. Ustedes nunca controlan antes de hacer las cosas, ¿verdad?”.

If we have problems before the game is launched, I wonder what bizarre things will happen after launch. A simple download could not be well placed. You guys never control before you do something ?? — Bbnazpas (@bbnazpas) October 1, 2020

“Esto es vergonzoso e inaceptable, si el centro de EA Play no fue capaz de manejar lo de hoy debieron haber dejado que los suscriptores precargaran la prueba mucho antes… comportamiento de mal gusto y poco profesional”

This is just shameful and unacceptable, if EA play hub was not capable of handling today you had to let the subscribers to preload the trial way sooner... disgraceful and unprofessional behavior. — Mohammad Reza (@Ganymede91_) October 1, 2020

“EA es un chiste. Sus servidores les harán perder a sus consumidores y creo que todos comenzarán a quedarse sin paciencia con ustedes y no se molestarán en comprar FIFA. Todo el dinero que consiguen de sus consumidores y no pueden arreglar sus servidores”.

Ea is a complete joke ... your servers will lose you customers and I think everyone will start to lose patience with you soon and not bother with purchasing Fifa !!!!!!!!! All the money your earn off us customers and you can’t even sort your servers out !!!!! — ⚽michael west ⚽️ (@mikeywest1985) October 1, 2020

Por si te lo perdiste: no esperes que FIFA 21 tenga cross-play o juego intergeneracional

¿Qué dice Electronic Arts al respecto?

Tantas quejas no se pueden ignorar y Electronic Arts ha estado pendiente de lo que se dicen en redes sociales. Es por esto que, por medio de su cuenta de soporte para FIFA, dio la cara ante la comunidad.

En una publicación en Twitter, el distribuidor reconoció el problema y aseguró que los suscriptores de EA Play deberían poder descargar el acceso anticipado a FIFA 21 desde las tiendas de PlayStation 4 y Xbox One. Dicho esto, no hizo ningún comentario sobre los problemas que la comunidad tiene en Steam.

Cabe mencionar que parece que esta solución le sirvió a algunos. No obstante, hay quienes dicen que siguen teniendo problemas para acceder a este periodo de prueba.

Entérate: FIFA 21 tendrá 95 estadios oficiales y el Estadio Azteca será el único de México

Y tú, ¿estás teniendo esta clase de problemas? Cuéntanos en los comentarios.

FIFA 21 llegará el 6 de octubre a PlayStation 4, Xbox One y PC. Te recordamos que una versión par consolas de siguiente generación también está en desarrollo Puedes saber más sobre este proyecto de futbol si haces clic aquí.