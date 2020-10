Disfruta gratis las entregas de Yakuza para Xbox One este fin de semana

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Gracias a su propuesta divertida y llena de detalles, así como a su interesante historia y su reflejo de la cultura popular japonesa en distintos momentos, Yakuza se ha convirtió en una de las series más queridas de SEGA en la época actual. Desde hace meses, la franquicia ha estado de fiesta tras su llegada a Xbox One y para no romper con la celebración a poco tiempo de que llegue Yakuza: Like a Dragon, la compañía japonesa dejará que los jugadores disfruten las 3 primeras entregas totalmente gratis por tiempo limitado.

Hoy, Jonathon Stebel, gerente de comunicaciones de Sega of America, anunció que este fin de semana los usuarios de Xbox One que cuenten con suscripción a Xbox LIVE Gold o Xbox Game Pass Ultimate podrán probar gratuitamente Yakuza 0, Yakuza Kiwami y Yakuza Kiwami 2, remakes de las entregas originales que hicieron historia en PlayStation. La posibilidad de adentrarse en el mundo de la mafia japonesa estará abierta desde hoy y hasta el 4 de octubre como parte del programa Free Play Days de Xbox.

Games that will have you on the brink of tears and then singing karaoke a few minutes later.



Basically the full human experience: https://t.co/b82VRTPgGp pic.twitter.com/F8Er70Io9y