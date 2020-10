Prepara tu cartera: las próximas ventas de Steam serían en estas fechas

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Una de las mejores cosas de jugar en PC es poder conseguir juegos a precios muy bajos. Es por esto que consideramos que más de uno le interesará saber que las próximas ventas de Steam ya tienen posibles fechas en las que se llevarán a cabo.

De acuerdo con información de SteamDB, las próximas ventas de Steam ya tienen fecha. Como puedes imaginar por la época del año en las que nos encontramos, las próximas temporadas de ofertas serán la venta de Halloween; la venta de otoño y la venta de invierno.

La fuente afirma que estas ventas se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

