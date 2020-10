Preventa de NHL 21 incluye el relanzamiento de NHL 94

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Sabemos que los simuladores deportivos han dejado mucho qué desear en la actual generación y la perspectiva a futuro es poco alentadora para quienes esperan algo novedoso y sorprendente pues cada entrega de las franquicias más exitosas vende muy bien y genera ingresos millonarios. Ante el desgaste de los modos de juego, los fans esperan algo diferente que los divierta fuera de la experiencia que apuesta por el realismo y los desarrollladores de NHL 21 proponen algo interesante.

A unos días del debut de NHL 21, la nueva entrega de la franquicia de hockey sobre hielo de Electronic Arts, el equipo de desarrollo presentó un curioso regalo para aquellos que preordenen el juego y se trata de NHL 94 Rewind, relanzamiento de la entrega original que debutó en la era de los 16-bits en SNES, Génesis y SEGA CD, siendo el tercer lanzamiento de la naciente franquicia de EA en aquellos años. De hecho, para los conocedores y especialistas en videojuegos deportivos, NHL 94 es considerado como el mejor exponente del género en toda la historia.

