Al creador de Toro, mascota de Sony, le gustaría que regresara en PlayStation 5

Quizá muchos conocieron a Toro el gato gracias al juego de peleas de PlayStation 3 y PlayStation Vita PlayStation All-Stars Battle Royale. No obstante, este personaje es bien conocido en Japón y Sony lo usa mucho para promocionar sus productos. Este personaje incluso ha tenido varios títulos lanzados en Japón y recientemente el presidente del estudio creador del personaje mostró sus deseos de traer de regreso al personaje en PlayStation 5.

Toro es considerado como la mascota de Sony Interactive Entertainment de Japón y Asia, por lo que tiene gran presencia en Oriente. Este personaje originalmente debutó con el PlayStation en 1999 con el título Doko Demo Issyo, que basaba su jugabilidad en mecánicas de comunicación y que fue desarrollado por BeXide y publicado por Sony Interactive Entertainment.

Hay deseos de traer de regreso a Toro

En una entrevista con 4Gamer.net (vía Gematsu), el presidente de la desarrolladora de Toro y su creador, Kazunori Nanji, fue cuestionado sobre los retos que le gustaría abordar con la franquicia Doko Demo Issyo y lo interesante es que mencionó que le gustaría regresar a las consolas de Sony con la llegada de PlayStation 5. Incluso reveló que, si la posibilidad se materializa, sería genial que aparecieran nuevos personajes.

“Una de las primeras cosas que viene a mi mente es que sería estupendo si pudiéramos lanzar un nuevo título de Doko Demo Issyo para PlayStation 5”, comentó Nanji.

Desafortunadamente para los fans de Toro y sus amigos, la serie no ha regresado a consolas de Sony desde el título Toro’s Friend Network, que debutó en PlayStation Vita en 2011. El PlayStation 4 no recibió juego de esta serie. Sin embargo, los jugadores de Occidente pueden disfrutar su nueva aventura, Toro and Friends: Onsen Town, que ya está disponible en móviles con iOS o Android.

Como te contamos, Doko Demo Issyo es una franquicia de Sony, por lo que esta compañía debería dar primero el permiso para crear un nuevo título de la serie. Por otro lado, Nanji había expresado deseos similares cuando estaba disponible el PlayStation 4, pero no se concretó la oportunidad. Sin embargo, el PlayStation 5 pronto saldrá a la venta y representará una nueva oportunidad de que Toro regrese.

¿Te gustaría ver un nuevo juego de Toro y sus amigos en PlayStation? ¿Crees que la serie regrese? Cuéntanos en los comentarios.

Si estás interesado en esta franquicia, te invitamos a visitar esta página.

Mantente informado con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente