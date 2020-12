El creador de Silent Hill funda nuevo estudio con talentos de Sony

Editorial: Gaming / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Noticias / Discord / Foros

Teniendo como base la creatividad, la industria de los videojuegos es conocida por su movilidad constante y es poco común ver que los talentos se mantengan vinculados con un estudio o compañía con el pasar de los años, salvo en casos específicos. Fuera de eso, siempre hay oportunidad de hacer algo nuevo y hace unos momentos el hype de la escena creativa japonesa se fue a las nubes luego de un anuncio importante.

Hace unos minutos, a través de una publicación en una recién creada cuenta de Twitter, Keiichiro Toyama anunció la creación de Boketh Game Studio, un nuevo equipo creativo que de inicio ya presume a sus fundadores e inevitablemente genera expectativa por lo que podrían hacer. De inicio, si no sabes quién es Keiichiro Toyama, déjanos decirte que se trata, ni más ni menos, que del creador de Silent Hill, la franquicia de terror Siren y de Gravity Rush, 3 IP que gozan de reconocimiento en todo el mundo.

Asumiendo su papel como fundador de Boketh Game Studio, Keiichiro Toyama estará acompañado por Kazunobu Sato, productor de The Last Guardian y por Junya Okura, quien formó parte de Team Silent y trabajó por mucho tiempo en Sony Interactive Entertainment.

Presenting you our new game studio founded by Keiichiro Toyama - Bokeh Game Studio.

外山圭一郎が設立した新たなゲームスタジオ - ボーカゲームスタジオを紹介します。https://t.co/Gtwf0yAumM